Фарид Хамидуллин: "Остарин улучшает скоростные и силовые качества"

Бывший врач сборной России по легкой атлетике Фарид Хамидуллин предположил, что Александр Поветкин мог принимать остарин за месяц до отмененного боя с канадцем Бермейном Стиверном. Именно это вещество было обнаружено в допинг-пробе россиянина, после чего представители Стиверна отказались от поединка. WBC начал расследование в отношении Поветкина, который все-таки выйдет сегодня на ринг. Его оппонентом станет француз Йоанн Дюопа.
– Этот препарат относится к классу селективных модуляторов андрогеновых рецепторов. Конечная цель – повышение уровня тестостерона, – сказал Хамидуллин. – Это основной действующий момент на агрессию и выполнение определенной работы. Чем больше в организме адреналина, тем лучше. Особенно в боксе, где нужна агрессия и адреналин, чтобы себя завести.
Этот препарат за счет стимуляции андрогенных функций и повышения тестостерона улучшает и ускоряет процесс выработки адреналина. Таким образом, улучшаются скоростные, силовые качества спортсмена и определенные виды взрывной выносливости.
Что касается применения препарата в боксе – это хорошо от случая к случаю. Он поможет один, два, три раза. С точки зрения физиологии это относится к эндокринной сфере и регулируется гормонами гипофиза, а если мы вводим любой гормон в организм, то выработка собственного гормона начинает угасать. Потом это сказывается на здоровье, а основная мысль антидопингового движения – сохранение здоровья спортсмена.
В последнее время я больше работал с игровыми видами спорта, и гормональные препараты не имеют в них большого значения. У боксеров-любителей много соревнований и постоянное использование таких препаратов приведет к истощению. А вот профессиональный бокс похож на циклические виды, потому что у них раз в три-шесть месяцев проходят бои. В таком случае данный препарат может быть применим под конкретный бой.
Все знают, что остарин дает пик формы, например, через месяц после приема, и они его используют для получения пиковой мощности спортсмена, что характерно для циклических видов спорта. Организм разгоняется, достигается пик. Это применяется не в ночь перед боем, поэтому у Поветкина и определили допинг. Он заранее его пропивал. На этот препарат должна накладываться определенная нагрузка, чтобы раскачать организм. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
sav143
Бывший врач сборной России по легкой атлетике сочинитель ерунды.Слышал звон,да не знает ,где он.Это не его специализированный профиль.Его "предполагать" - это заведомо оболгать .Или журналистка,коверкает,а?
17:21 17 декабря