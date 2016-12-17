Фарид Хамидуллин: "Остарин улучшает скоростные и силовые качества"

Бывший врач сборной России по легкой атлетике Фарид Хамидуллин предположил, что Александр Поветкин мог принимать остарин за месяц до отмененного боя с канадцем Бермейном Стиверном. Именно это вещество было обнаружено в допинг-пробе россиянина, после чего представители Стиверна отказались от поединка. WBC начал расследование в отношении Поветкина, который все-таки выйдет сегодня на ринг. Его оппонентом станет француз Йоанн Дюопа.

– Этот препарат относится к классу селективных модуляторов андрогеновых рецепторов. Конечная цель – повышение уровня тестостерона, – сказал Хамидуллин. – Это основной действующий момент на агрессию и выполнение определенной работы. Чем больше в организме адреналина, тем лучше. Особенно в боксе, где нужна агрессия и адреналин, чтобы себя завести.

Этот препарат за счет стимуляции андрогенных функций и повышения тестостерона улучшает и ускоряет процесс выработки адреналина. Таким образом, улучшаются скоростные, силовые качества спортсмена и определенные виды взрывной выносливости.

Что касается применения препарата в боксе – это хорошо от случая к случаю. Он поможет один, два, три раза. С точки зрения физиологии это относится к эндокринной сфере и регулируется гормонами гипофиза, а если мы вводим любой гормон в организм, то выработка собственного гормона начинает угасать. Потом это сказывается на здоровье, а основная мысль антидопингового движения – сохранение здоровья спортсмена.

В последнее время я больше работал с игровыми видами спорта, и гормональные препараты не имеют в них большого значения. У боксеров-любителей много соревнований и постоянное использование таких препаратов приведет к истощению. А вот профессиональный бокс похож на циклические виды, потому что у них раз в три-шесть месяцев проходят бои. В таком случае данный препарат может быть применим под конкретный бой.

Все знают, что остарин дает пик формы, например, через месяц после приема, и они его используют для получения пиковой мощности спортсмена, что характерно для циклических видов спорта. Организм разгоняется, достигается пик. Это применяется не в ночь перед боем, поэтому у Поветкина и определили допинг. Он заранее его пропивал. На этот препарат должна накладываться определенная нагрузка, чтобы раскачать организм. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)