Дмитрий Бивол проведет бой с Умаром Саламовым в Екатеринбурге
13:09
Чемпион мира по версии WBA Дмитрий Бивол проведет бой против Умара Саламова в главном поединке вечера от RCC Boxing Promotions, сообщает пресс-служба.
На счету россиянина 18 побед (11 нокаутов) и ни одного поражения. В активе Саламова 26 побед и одно поражение.
В соглавном бою россиянин Магомед Курбанов встретится с Патриком Тейшейрой из Бразилии.
Турнир состоится 11 декабря в Екатеринбурге.
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