Дмитрий Бивол проведет бой с Умаром Саламовым в Екатеринбурге

Чемпион мира по версии WBA Дмитрий Бивол проведет бой против Умара Саламова в главном поединке вечера от RCC Boxing Promotions, сообщает пресс-служба.

На счету россиянина 18 побед (11 нокаутов) и ни одного поражения. В активе Саламова 26 побед и одно поражение.

В соглавном бою россиянин Магомед Курбанов встретится с Патриком Тейшейрой из Бразилии.

Турнир состоится 11 декабря в Екатеринбурге.