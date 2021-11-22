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Дмитрий Бивол проведет бой с Умаром Саламовым в Екатеринбурге

13:09
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Чемпион мира по версии WBA Дмитрий Бивол проведет бой против Умара Саламова в главном поединке вечера от RCC Boxing Promotions, сообщает пресс-служба.

На счету россиянина 18 побед (11 нокаутов) и ни одного поражения. В активе Саламова 26 побед и одно поражение.

В соглавном бою россиянин Магомед Курбанов встретится с Патриком Тейшейрой из Бразилии.

Турнир состоится 11 декабря в Екатеринбурге.

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Екатерина Савостина все материалы автора
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