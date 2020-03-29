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«Этим вирусом все переболеют». Ковалев рассказал о ситуации с коронавирусом в США

15:46
Сергей Ковалев. Фото Instagram.
Сергей Ковалев. Фото Instagram.
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Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев рассказал о ситуации с коронавирусом в США.

— Несмотря на пандемию и всей этой гадости по всему миру, я занимаюсь спортом, и, конечно, в одиночку со своим лисапедом, — рассказал Ковалев в Instagram. — Тут обстановка такая: люди двигаются, машины шевелятся не шибко, но такого страшного ничего нет... Хотя, конечно, страшное есть.

Люди некоторые в натуре не догоняют происходящее во всем мире, поэтому стараюсь держаться на дистанции. Да и люди сами все, кто, видимо, здоров и очкуют — на дистанцию отходят.

Многие высказывают толковые мнения, что этим вирусом все переболеют. Что вирус мутирует, что он пришел с животного. Так как в последние годы многие животные гибнут, вирус начал искать себе более надежную среду обитания. Берегите себя, занимайтесь спортом. Я сейчас нахожусь в Калифорнии. Говорят, что Калифорния будет следующая после Нью-Йорка.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 678 720 человек. Умерших — 31 700, выздоровевших — 145 609. В России на данный момент 1534 случая заражения, 8 человек умерли, выздоровело — 64.

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