Эдуард Кравцов: «Самые коррумпированные соревнования — Олимпийские игры»

Председатель тренерского совета Федерации бокса России Эдуард Кравцов заявил, что самые коррумпированные соревнования — Олимпийские игры.

«Самые коррумпированные соревнования — Олимпийские игры. На глазах у Баха это происходило. Это было в Рио-де-Жанейро. И он не делал ничего, чтобы это предотвратить. А здесь резко начали бороться с, пожалуй, самой успешной международной ассоциацией», — сказал Кравцов.

22 июня МОК принял решение лишить признания IBA. За лишение признания выступили 69 человек из 70, один проголосовал против.