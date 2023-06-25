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Сегодня, 11:08

Джервонта Дэвис дал прогноз на бой Спенса и Кроуфорда

Давид Хачатрян
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Регулярный чемпион WBA в легком весе Джервонта Дэвис (29-0) уверен в победе чемпиона WBC, IBF и WBA в полусреднем весе Эррола Спенса (28-0) над чемпионом WBO в полусреднем весе Теренсом Кроуфордом (39-0).

«Я точно знаю, кто победит. Эррол. Допустим, у меня металлический щит, а у соперника — стеклянный. Так кто победит? Неважно, сколько он будет кружить по рингу. Как только его [Кроуфорда] поймают, он замедлится. Это вопрос времени», — сказал Дэвис в соцсетях.

Кроуфорд и Спенс должны подраться 29 июля на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Бокс
Эррол Спенс
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