Российский боксер Сычугова: «Мы гордились IBA и тем, что могли выступать под своим флагом»

Российский боксер Наталья Сычугова прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) о лишении признания Международной ассоциации бокса (IBA).

«Мы гордились свой ассоциацией и тем, что мы могли выступать под своим флагом. Мы будем представлять только Россию. Со своей стороны и от лица женской сборной скажу, что наше дело тренироваться и поддерживать нашу организацию IBA, как это делает организация по отношению к нам. Это очень приятно», — сказала Сычугова.

22 июня МОК принял решение лишить признания IBA. За лишение признания выступили 69 человек из 70, один проголосовал против.