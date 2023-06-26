Эдди Хирн рассказал, когда может состояться бой между Биволом и Бетербиевым

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн считает, что объединительный поединок между чемпионом WBA в полутяжелом весе Дмитрием Биволом (21-0) и чемпионом IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артуром Бетербиевым (19-0) состоится тогда, когда оба бойца проведут еще по одному бою.

«Бивол, как мне кажется, будет драться с Дэном Азизом. А затем мы проведем бой с победителем поединка между [Каллумом] Смитом и [Артуром] Бетербиевым», — сказал Хирн в интервью BoxingScene.

Бетербиев подерется с обязательным претендентом на титул WBC в полутяжелом весе Каллумом Смитом (29-1) 19 августа в Квебеке, Канада.