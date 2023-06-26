Рой Джонс раскритиковал Ломаченко: «Как ты мог отдать последний раунд Хейни?»

Бывший абсолютный чемпион мира в полутяжелой весовой категории Рой Джонс-младший (66-10) рассказал, какую ошибку совершил экс-чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко (17-3) в бою с абсолютным чемпионом мира в легком весе Девином Хейни (30-0).

«Все так разозлились из-за победы Хейни решением, — отметил Джонс в интервью Fight Hub TV. — Но если ты не чемпион, зачем ты отдаешь сопернику последний раунд? Ты отдал последний 12-й раунд. Но ведь не ты чемпион, а он! Если бы ты выиграл тот раунд, то была бы ничья. Если бы ты выиграл тот раунд доминирующе, то однозначно бы победил. Братан, не надо быть ученым, чтобы понять это. Он толкнул тебя на взвешивании, а ты отдал ему последний раунд? Да ладно... Ломаченко — один из моих любимчиков, но нельзя отдавать раунд, когда ты дерешься за пояса чемпиона».

Хейни победил Ломаченко единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113). Поединок состоялся 20 мая на «MGM Grand Garden» в Лас-Вегасе, США.