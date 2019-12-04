Джошуа пообещал снести голову Руису

Бывший чемпион в тяжелом весе Энтони Джошуа рассказал о настрое на бой-реванш против чемпиона WBA, WBO, IBF и IBO Энди Руиса. Поединок станет главным событием боксерского шоу, которое пройдет 7 декабря в Саудовской Аравии.

— Я пожму Руису руку, нам в любом случае нужно будет драться. Это спорт... Но как только прозвучит стартовый гонг, я снесу Руису голову, — приводит слова Джошуа Sky Sports.

Люди спрашивают, станет ли моя победа особенным моментом, на что я отвечаю: «Нет». Все дело в том, что я знаю, на что способен. И когда верну свои титулы, то продолжу оставаться сосредоточенным, у меня по-прежнему будет мышление претендента, просто я двинусь к следующей цели. Я пришел в бокс не ради участия, а ради побед.