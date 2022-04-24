Джо Роган прокомментировал инцидент с Тайсоном в самолете

Комментатор UFC Джо Роган прокомментировал недавний инцидент с Майком Тайсоном в самолете, когда бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе избил пассажира.

«Этот парень вел себя как полный придурок, — сказал Роган в своем подкасте The Joe Rogan Experience. — Он действовал на нервы одному из самых крутых ублюдков на Земле. Это так тупо. Он скорее не пинал улей, а подставил голову под летящую пулю».

20 апреля Тайсон ударил мужчину перед вылетом из Сан-Франциско во Флориду. Со слов очевидцев, мужчина, сидевший сзади боксера, был пьян и не переставал провоцировать Тайсона.