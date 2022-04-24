Макс Топор заявил, что растерял уважение к Большому Папе

Боксер Макс Щербаков по прозвищу Топор поделился свои настроем в беседе с РЕН ТВ на предстоящий реванш с Большим Папой — Денисом Вильдановым.

«Знаешь, я изначально на него смотрел как вот, ну знаешь, вот думаю... взрослый мужик, дети там у него есть. С уважением на него смотрел. Сейчас вот я вообще без уважения на него смотрю. Он настолько обнищал ментально, когда он начал меня оскорблять в своих историях. Он в моих глазах упал, что я просто если раньше его уважал и мог нормально отнестись, то сейчас я просто готов его убивать, вот и все», — отметил спортсмен.

Также боец ММА поделился планами по тактике на реванш.

«Если раньше у меня была просто рубка, то в последнее время это уже тактика. На сегодняшний день я думаю повторить прошлый бой. Я тогда его выдернул на себя и добавил. Такой же будет план и на этот бой. Я буду выдергивать его на себя, уходить от него, бегать и в те моменты, когда он будет пытаться на меня идти, я буду его жестко встречать, настолько жестко, чтобы он сразу осел», — подытожил Топор.

Бой между Вильдановым и Щербаковым состоится 29 апреля в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Канал РЕН ТВ покажет турнир в прямом эфире.

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