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25 апреля, 10:38

«Это был близкий бой». Диллиан Уайт впервые выступил с заявлением после поражения от Фьюри

Диллиан Уайт сделал заявление после поражения от Фьюри
Давид Хачатрян
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34-летний британский боксер Диллиан Уайт (28-3) прокомментировал поражение от чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (32-0) на минувшем 24 апреля поединке на стадионе «Уэмбли».

«Это был близкий бой, — отметил Уайт в интервью Radio 5 BBC. — Не думаю, что меня деклассировали. Мой план заключался в том, чтобы оказывать на него давление. Я попытался атаковать, но допустил ошибку, за которую поплатился. Я знал, что он огромный и неудобный соперник. Я пытался подстроиться, был терпелив и старался ударить по нему с самого начала. Начиная с 3-го раунда я стал давить. Это был хороший урок для меня».

Фьюри нокаутировал Уайта в шестом раунде и защитил титул WBC в супертяжелом весе.

Бокс
Диллиан Уайт
Тайсон Фьюри
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