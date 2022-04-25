«Это был близкий бой». Диллиан Уайт впервые выступил с заявлением после поражения от Фьюри

34-летний британский боксер Диллиан Уайт (28-3) прокомментировал поражение от чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (32-0) на минувшем 24 апреля поединке на стадионе «Уэмбли».

«Это был близкий бой, — отметил Уайт в интервью Radio 5 BBC. — Не думаю, что меня деклассировали. Мой план заключался в том, чтобы оказывать на него давление. Я попытался атаковать, но допустил ошибку, за которую поплатился. Я знал, что он огромный и неудобный соперник. Я пытался подстроиться, был терпелив и старался ударить по нему с самого начала. Начиная с 3-го раунда я стал давить. Это был хороший урок для меня».

Фьюри нокаутировал Уайта в шестом раунде и защитил титул WBC в супертяжелом весе.