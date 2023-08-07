Джейк Пол рассказал, почему не стал добивать Диаса после нокдауна

Блогер и боксер Джейк Пол (7-1) отметил, что был удивлен стойкости экс-бойца UFC Нейта Диаса (0-1), который упал в нокдаун в пятом раунде, но тут же встал.

«Мой мотор был на пределе, и я бил его сильно, а он просто не падал. Он так и стоял. Поэтому я не хотел выдохнуться и позволить ему одержать победу. Поэтому я был терпелив, умен и стремился к победе. Но в конце концов он выдержал кучу сильных, очень сильных ударов.

Я не знаю, как он выжил в первом раунде, но он — животное, и я просто выгуливал его. Конечно, он чувствовал мою силу, я видел это в его глазах. В первом раунде я увидел, как загорелись его глаза", — сказал Пол в интервью MMA Fighting.

Пол победил Диаса единогласным решением судей (97-92, 98-91, 98-91). Бой состоялся 5 августа в Далласе, США.

