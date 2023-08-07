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Майк Тайсон: «Бой Нганну и Фьюри не будет таким односторонним, как думают люди»

Давид Хачатрян
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Майк Тайсон (50-6), который начал тренировать экс-чемпиона UFC в тяжелом весе Франсиса Нганну (17-3), уверен, что камерунец покажет конкурентный бой против чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (33-0).

«У него было много профессиональных боев, но он никогда не сталкивался с профессиональным боксом, — сказал Тайсон в интервью First Take. — Но, поработав с ним вчера, я понял, что у него есть задатки, и я вижу у него хорошее будущее. Его бой с Фьюри не будет таким односторонним, как думают люди. Я разговаривал с Франсисом, когда он только пришел, и спросил его: «Тебе сегодня тяжело?» И он ответил: «Нет». Мы будем работать и выкладываться на полную для этого поединка. Я определенно верю, что это будет более жесткий бой, чем все думают».

Фьюри и Нганну подерутся 28 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Бой пройдет в формате 10 раундов. Титул WBC на кону стоять не будет.

Майк Тайсон
Тайсон Фьюри
Франсис Нганну
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