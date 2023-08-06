Боксер Трояновский считает, что Петровский набирает обороты перед боем с Джонсоном

Боксер Эдуард Трояновский заявил, что россиянин Марк Петровский набирает обороты в профессиональном боксе перед поединком с американцем Кевином Джонсоном.

«С Марком знаком. Марк Петровский — наш российский боец. Могу сказать о нем только положительное. Тренируется постоянно, выступает, показывает неплохой результат, потихонечку набирает обороты среди профессионалов в боях по боксу. Поэтому работы, конечно, еще много, но он эту работу и делает, делает работу над ошибками в предыдущих боях», — сказал Эдуард РЕН ТВ.