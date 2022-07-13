Бокс/ММА
Бокс - Профессиональный
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Профессиональный

Сегодня, 15:43

Джейк Пол планирует стать чемпионом мира по боксу в полутяжелом весе

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в

Блогер и боксер Джейк Пол (5-0) заявил, что в будущем он поборется за звание чемпиона мира в полутяжелом весе, а до тех пор он намерен вызывать на бой боксеров-профессионалов.

«Моя цель — стать чемпионом мира в полутяжелом весе. Я добьюсь этого через три-четыре года, — сказал Пол в интервью ESPN's First Take. — Также я планирую драться только с самыми известными боксерами в мире. Я буду прогрессировать от боя к бою, принимать с каждым разом все более сложные вызовы. Баскетболисты остались в прошлом. Бокс — это моя жизнь».

Следующий бой Пол проведет против Хасима Рахмана-младшего (12-1) 6 августа в Нью-Йорке. В прошлом поединке он победил бывшего чемпиона UFC в полусреднем весе Тайрона Вудли (19-7) Пол отправил Вудли в нокаут в шестом раунде. Бой состоялся 18 декабря 2021 года на арене Amalie Arena в Тампе, США.

Бокс
Джейк Пол
0
Читайте также
Убийцы Калмановича признаны виновными. Эхо самого страшного заказного убийства в нашем спорте
«Спартак» расстался со спортдиректором Каттани. Абаскаль тоже уйдет? Все слухи вокруг красно-белых
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тим Цзю подерется с Чарло 28 января 2023 года
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости