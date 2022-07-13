Джейк Пол планирует стать чемпионом мира по боксу в полутяжелом весе

Блогер и боксер Джейк Пол (5-0) заявил, что в будущем он поборется за звание чемпиона мира в полутяжелом весе, а до тех пор он намерен вызывать на бой боксеров-профессионалов.

«Моя цель — стать чемпионом мира в полутяжелом весе. Я добьюсь этого через три-четыре года, — сказал Пол в интервью ESPN's First Take. — Также я планирую драться только с самыми известными боксерами в мире. Я буду прогрессировать от боя к бою, принимать с каждым разом все более сложные вызовы. Баскетболисты остались в прошлом. Бокс — это моя жизнь».

Следующий бой Пол проведет против Хасима Рахмана-младшего (12-1) 6 августа в Нью-Йорке. В прошлом поединке он победил бывшего чемпиона UFC в полусреднем весе Тайрона Вудли (19-7) Пол отправил Вудли в нокаут в шестом раунде. Бой состоялся 18 декабря 2021 года на арене Amalie Arena в Тампе, США.