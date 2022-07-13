Бокс/ММА
Бокс - Профессиональный
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Профессиональный

Сегодня, 12:20

Тим Цзю подерется с Чарло 28 января 2023 года

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Обязательный претендент на титулы в первом среднем весе Тим Цзю (21-0) подерется с абсолютным чемпионом мира в первом среднем весе Джермеллом Чарло (35-1) 28 января 2023 года, сообщила в Twitter промоутерская компания No Limit Boxing, представляющая интересы Цзю. Бой пройдет за звание абсолютного чемпиона мира. Место проведения поединка не сообщается.

27-летний Цзю в прошлом бою одолел Террелла Гоше (22-3) решением судей и заполучил звание обязательного претендента. Бой прошел 26 марта в Миннеаполисе, США.

Чарло завоевал звание абсолютного чемпиона мира, объединив титулы по всем четырем престижным версиям в весовой категории до 69,9 кг. Он выиграл у аргентинца Брайана Кастаньо (17-1) техническим нокаутом в 10-м раунде. Бой состоялся 15 мая в Карсоне, США.

Бокс
Тим Цзю
0
Читайте также
Фанаты Ферстаппена домогались женщин прямо на трибунах. Гоночная общественность возмущена
Бонусы, зарплаты и запреты. Стали известны подробности нового контракта Малкина и «Питтсбурга»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Головкин — о враждебности Альвареса: «Сработали побочные эффекты веществ в его организме»
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости