Мигель Котто назвал третий бой Головкина и Альвареса непредсказуемым

Бывший чемпион мира в четырех весовых категориях Мигель Котто (41-6) назвал третий бой между чемпионом IBF и WBA в среднем весе Геннадием Головкиным (42-1) и абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем «Канело» Альваресом (57-2) крайне непредсказуемым.

«Бой с Канело — последний шанс для Головкина записать в свой актив реально великую победу, потому что его время в боксе на исходе. Для него этот бой очень важен, — приводит слова Котто Boxing Scene. — При этом не понятно, в каком состоянии будет Канело. Как он вернется после поражения Биволу. Учитывая эти два фактора, назвать фаворита этого противостояния — задача не из легких».

Третий бой Альвареса и Головкина состоится 17 сентября. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в втором среднем весе, которое принадлежит 31-летнему мексиканцу.

В первом бою, который состоялся 16 сентября 2017 года, судьи вынесли ничейный вердикт (118-110, 115-113, 114-114). Во втором бою, который прошел 15 сентября 2018 года, Альварес победил решением большинства судей (114-114, 115-113, 115-113).