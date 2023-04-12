Джервонта Дэвис: «Нокаутирую Райана Гарсию в 7-8-м раунде»

Регулярный чемпион WBA в легком весе Джервонта Дэвис (28-0) заявил, что бывший временный чемпион мира по версии WBC Райан Гарсия (23-0) будет удивлен, когда выйдет с ним на ринг.

«Я нокаутирую его в седьмом или восьмом раунде. Подождите, и вы увидите. Он будет удивлен, это я вам обещаю. Он не настолько выше меня, так что ему лучше заткнуться. Кроме того, я никогда не видел, чтобы он тренировался или дрался с бойцом топ-уровня», — сказал Дэвис Fight Hub TV.

Гарсия и Дэвис подерутся 22 апреля на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.