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Сегодня, 11:34

Бивол согласится на реванш с Альваресом, только если мексиканец поставит на кон все титулы

Давид Хачатрян
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Дмитрий Бивол (слева) и Сауль Альварес.
Фото AFP

Вадим Корнилов, менеджер чемпиона WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола (21-0), заявил, что россиянин не так мотивирован реваншем с абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем Альваресом (58-2), как раньше.

«Честно говоря, я не очень понимаю, зачем Биволу реванш с Канело. Дмитрий ведь его уже победил. Он не так мотивирован, как раньше. Это не такой уж большой вызов. Однако одно из ключевых условий реванша с Канело — это бой в рамках второго среднего веса. Для Бивола важно, чтобы все титулы были на кону», — сказал Корнилов Little Giant Boxing.

Бивол победил Альвареса единогласным решением судей (115-113, 115-113, 115-113) 8 мая 2022-го на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Бокс
Дмитрий Бивол
Сауль Альварес
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