Поединок Туйнова и Исаева станет со-главным боем на турнире Pravda Boxing во Владикавказе

Бой между Владиславом Туйновым и Маратом Исаевым станет со-главным поединком турнира Pravda Boxing, который пройдет во Владикавказе.

«Бой Туйнов — Исаев по праву займет место со-главного события, — приводит пресс-служба Pravda Boxing слова президента организации Хетага Цопанова. — Мы ожидаем упорное противостояние, в котором будут лететь искры. Это два эмоциональных, обученных спортсмена. Уверен, что такой поединок понравится зрителям».

Туйнов провел уже три поединка на Pravda Boxing, все они завершились досрочно. Он является бывшим бойцом Glory. Исаев дважды выступал на турнирах Pravda Boxing, одержав две победы.

Турнир Pravda Boxing пройдет 27 апреля во Владикавказе. Его возглавит поединок между россиянином Дмитрием Кудряшовым и американцем Сэмом Шьюмейкером. Все заработанные средства от продажи билетов пойдут на благотворительность.