Джервонта Дэвис и Роландо Ромеро проведут бой 28 мая в Нью-Йорке

18 мая в Нью-Йорке состоится бой за титул чемпиона Всемирной боксерской организации (WBA) в легком весе между Джервонтой Дэвисом (26-0) и Роландо Ромеро (14-0).

Событие станет главный боем вечера боксерского шоу Premier Boxing Champions.

Оба спортсмена не имеют в своей карьере поражений. Дэвис закончил досрочно 24 боя из 26. Ромеро — 12 из 14.

Боксеры должны были встретиться 5 декабря 2021 года. Тогда бой не состоялся из-за проблем Ромеро с законом. 26-летнего американца обвиняли в сексуальном насилии.