Лобов дал прогноз на бой Эдгара Гукасяна и Зелемхана Дукаева

Известный боец смешанного стиля Артем Лобов оценил шансы Эдгара Гукасяна и Зелемхана Дукаева по прозвищу Пулеметчик в предстоящем поединке суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоится в пятницу, 18 марта.

«Гукасян имеет намного больше боксерского опыта, также намного более техничен. Если же судить по их прошлым боям, то можно заключить, что физподготовка у Гукасяна тоже намного лучше», — заявил Лобов РЕН ТВ.

Он прогнозирует досрочное завершение боя и победу Гукасяна. При этом Лобов видит для Пулеметчика шанс в сдерживании Гукасяна в клинче.

Главное событие вечера — поединок российского бойца смешанного стиля Сергея Харитонова и американца Малика Скотта.