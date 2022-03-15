Лобов поделился ожиданиями от боя Харитонов — Скотт

Российский боец смешанного стиля Артем Лобов поделился ожиданиями от боя между Сергеем Харитоновым и Маликом Скоттом на турнире Бойцовский клуб РЕН ТВ".

По словам Лобова, внушительная статистика Малика — это «набитые бои». Он считает, что Скотт не имеет сокрушающего удара, несмотря на то что является тяжеловесом.

«У него было три самых серьезных боя, и он их проиграл. Падал очень быстро», — приводит слова Лобова РЕН ТВ.

Также Лобов заявил, что Харитонов уверенно чувствует себя в стойке и обладает мощным ударом. Лобов прогнозирует досрочную победу российского бойца.

Бой Харитонов — Скотт пройдет в пятницу, 18 марта. Поединок станет главным событием боксерского вечера.