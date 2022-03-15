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Сегодня, 18:54

Лобов поделился ожиданиями от боя Харитонов — Скотт

Сергей Разин
корреспондент
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Российский боец смешанного стиля Артем Лобов поделился ожиданиями от боя между Сергеем Харитоновым и Маликом Скоттом на турнире Бойцовский клуб РЕН ТВ".

По словам Лобова, внушительная статистика Малика — это «набитые бои». Он считает, что Скотт не имеет сокрушающего удара, несмотря на то что является тяжеловесом.

«У него было три самых серьезных боя, и он их проиграл. Падал очень быстро», — приводит слова Лобова РЕН ТВ.

Также Лобов заявил, что Харитонов уверенно чувствует себя в стойке и обладает мощным ударом. Лобов прогнозирует досрочную победу российского бойца.

Бой Харитонов — Скотт пройдет в пятницу, 18 марта. Поединок станет главным событием боксерского вечера.

Источник: https://ren.tv/news/sport/951221-lobov-dal-prognoz-na-boi-kharitonova-i-skotta
Артем Лобов
Сергей Харитонов
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