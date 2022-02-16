Дуродола — Исмаилову: «Это будет жесткий бой, ты должен быть готов»

Нигерийский боксер Оланреваджу Дуродола назвал себя фаворитом поединка против российского бойца смешанного стиля Магомеда Исмаилова. 25 февраля спортсмены встретятся на ринге и проведут бой по правилам бокса, это событие станет главным на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Я ожидаю хорошего боя. Что я делаю постоянно — это дерусь. Поэтому я жду хорошего боя и захватывающего шоу. Я топовый боец и он топовый боец. Я прилетел сюда боксировать. Я в игре намного раньше, чем он. Он не боксер, он из ММА. Поэтому ему нужно будет включиться в бокс. А я буду его учить тому, что такое бокс», — цитирует Дуродолу РЕН ТВ.

По его словам, зрители увидят «лучшую версию Дуродолы».

«На ринге я буду совсем другой. Я сейчас я буду намного лучше драться. Да, я чувствую здесь себя как дома. Я не первый раз в Москве. Четвертый раз я в Москве», — отметил нигериец, после чего обратился к Исмаилову.

«Я хочу сказать, чтобы он был готов. Потому что я уже здесь. Магомед Исмаилов, будь готов. Я тут, чтобы надрать тебе ***. Это будет жесткий бой. Поэтому ты должен быть готов», — сказал Дуродола.

Поединок Исмаилова и Дуродолы в рамках «Бойцовского клуба» состоится 25 февраля. У зрителей РЕН ТВ будет шанс увидеть этот поединок в прямом эфире. К слову, в соглавном бою выступит чемпион мира по боксу Марк Петровский, у которого состоится дебют по профессионалам. Его соперником станет Коллинс Ойял.

Кроме того, в рамках шоу состоится долгожданный поединок Максима Топора со своим бывшим тренером Альбертом Кармазяном.

Билеты на турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия. Исмаилов — Дуродола» можно купить по ссылке.