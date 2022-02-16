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Сегодня, 20:33

Дуродола — Исмаилову: «Это будет жесткий бой, ты должен быть готов»

Евгений Петров
Корреспондент

Нигерийский боксер Оланреваджу Дуродола назвал себя фаворитом поединка против российского бойца смешанного стиля Магомеда Исмаилова. 25 февраля спортсмены встретятся на ринге и проведут бой по правилам бокса, это событие станет главным на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Я ожидаю хорошего боя. Что я делаю постоянно — это дерусь. Поэтому я жду хорошего боя и захватывающего шоу. Я топовый боец и он топовый боец. Я прилетел сюда боксировать. Я в игре намного раньше, чем он. Он не боксер, он из ММА. Поэтому ему нужно будет включиться в бокс. А я буду его учить тому, что такое бокс», — цитирует Дуродолу РЕН ТВ.

По его словам, зрители увидят «лучшую версию Дуродолы».

«На ринге я буду совсем другой. Я сейчас я буду намного лучше драться. Да, я чувствую здесь себя как дома. Я не первый раз в Москве. Четвертый раз я в Москве», — отметил нигериец, после чего обратился к Исмаилову.

«Я хочу сказать, чтобы он был готов. Потому что я уже здесь. Магомед Исмаилов, будь готов. Я тут, чтобы надрать тебе ***. Это будет жесткий бой. Поэтому ты должен быть готов», — сказал Дуродола.

Поединок Исмаилова и Дуродолы в рамках «Бойцовского клуба» состоится 25 февраля. У зрителей РЕН ТВ будет шанс увидеть этот поединок в прямом эфире. К слову, в соглавном бою выступит чемпион мира по боксу Марк Петровский, у которого состоится дебют по профессионалам. Его соперником станет Коллинс Ойял.

Кроме того, в рамках шоу состоится долгожданный поединок Максима Топора со своим бывшим тренером Альбертом Кармазяном.

Билеты на турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия. Исмаилов — Дуродола» можно купить по ссылке.

Источник: https://ren.tv/news/sport/940190-durodola-ismailovu-eto-budet-zhestkii-boi-ty-dolzhen-byt-gotov
Магомед Исмаилов
Оланреваджу Дуродола
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Нигерийский боксер Дуродола прилетел в Москву на бой с Магомедом Исмаиловым
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