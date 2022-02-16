Бокс/ММА
Бокс - Профессиональный
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Бокс/ММА
Профессиональный

Сегодня, 14:27

Нигерийский боксер Дуродола прилетел в Москву на бой с Магомедом Исмаиловым

Иван Торопцев
Корреспондент

Нигерийский боксер Оланреваджу Дуродола прилетел в Москву на поединок против россиянина Магомеда Исмаилова.

Как сообщает РЕН ТВ, Дуродола заявил, что находится в отличной форме и считает, что «его победа над Исмаиловым будет быстрой».

Поединок Дуродолы и Исмаилова станет главным событием турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ», который пройдет в Москве 25 февраля. Билеты на турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия. Исмаилов — Дуродола» можно купить по этой ссылке.

На счету 41-летнего Дуродолы 34 победы и 8 поражений в профессиональном боксе. Исмаилов проведет первый профессиональный боксерский поединок в карьере.

Источник: https://ren.tv/news/sport/940053-nigeriets-durodola-priletel-v-moskvu-na-boi-s-ismailovym
Магомед Исмаилов
0
Читайте также
Евгений Плющенко: «Считаю, Щербакова — лучшая в короткой программе. А Трусова будет в тройке»
Крах школы Тутберидзе, поднятие возрастного ценза, новая война с ВАДА: возможные последствия «дела Валиевой»
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Макс Топор проведет бой против тренера, который его избил
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости