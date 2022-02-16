Нигерийский боксер Дуродола прилетел в Москву на бой с Магомедом Исмаиловым

Нигерийский боксер Оланреваджу Дуродола прилетел в Москву на поединок против россиянина Магомеда Исмаилова.

Как сообщает РЕН ТВ, Дуродола заявил, что находится в отличной форме и считает, что «его победа над Исмаиловым будет быстрой».

Поединок Дуродолы и Исмаилова станет главным событием турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ», который пройдет в Москве 25 февраля. Билеты на турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия. Исмаилов — Дуродола» можно купить по этой ссылке.

На счету 41-летнего Дуродолы 34 победы и 8 поражений в профессиональном боксе. Исмаилов проведет первый профессиональный боксерский поединок в карьере.