Боксеры ЦСКА и «Спартака» примут участие в турнире перед футбольным дерби

Воспитанники боксерских школ ЦСКА и «Спартака» примут участие в андеркарде турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

В андеркарде турнира состоятся четыре поединка в формате четырех раундов:

весовая категория до 60 кг: Муроджон Абдувалиев («Спартак») — Владимир Стрыгин (ЦСКА);

весовая категория до 86 кг: Владимир Орехов («Спартак») — Раджаб Раджабов (ЦСКА);

весовая категория свыше 90,7 кг: Владислав Комаров («Спартак») — Эльбрус Акперов (ЦСКА); Сергей Манжуев («Спартак») — Хожиакбар Мамаков (ЦСКА).

Турнир состоится 25 февраля, за день до матча 19-го тура чемпионата России по футболу между «Спартаком» и ЦСКА.

Главным событием турнира в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» станет бой Магомеда Исмаилова с нигерийцем Оланреваджу Дуродолой. В соглавном поединке Марк Петровский проведет свой первый бой в профессионалах против Коллинса Ойяла.

Билеты на турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия. Исмаилов — Дуродола» можно купить по ссылке.