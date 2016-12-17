Допинг-проба Поветкина дала положительный результат

Допинг-проба Александра Поветкина в преддверии боя с Бермейном Стиверном дала положительный результат, сообщил глава WBC Маурисио Сулейман в своем твиттере. По его словам, в пробе российского боксера, взятой VADA (Ассоциацией по добровольному допинг-тестированию), обнаружен препарат остарин.
Поединок Поветкина и Стиверна за звание временного чемпиона WBC запланирован на 17 декабря в Екатеринбурге. Теперь его проведение находится под вопросом.
Напомним, что в этом году уже был сорван один бой Поветкина. 21 мая он должен был встретиться с чемпионом WBC Деонтеем Уайлдером, но в его пробе был обнаружен мельдоний. Боксер был временно дисквалифицирован, но впоследствии оправдан, поскольку доказал, что принимал препарат до 1 января, когда тот еще не был внесен в список запрещенных.
Отметим, что в ноябре проба Стиверна также дала положительный результат на запрещенное вещество метилгексанамин. Однако канадец ограничился штрафом в 75 тысяч долларов, а потом объяснил, что препарат попал ему в организм вместе с энергетическим напитком.
ЖБАН С ПРИПАЯННОЙ БАШКОЙ.
Я не понимаю, почему когда я пишу, что ПОВЕТКИНА ПОДСТАВИЛИ - МОИ КОММЕНТЫ УДАЛЯЮТ ???
14:44 17 декабря
сабзеро
Буква Ё некоторые "патриотично" настроенные граждане смеются над тупостью Виталия Кличко. Но вот только Виталий Кличко два раза за полгода на допинге не попадался:) так что если уж кто и тупой, так это Поветкин:) __________________________________ Кличко просто никто не объяснил что такое допинг.
12:06 17 декабря
CanagliaVova
Гаттузо должен быть забанен пожизненно. За пропаганду гомосятины. То за ним мужики гоняются (Баунти), то он за мужиками :-D
12:01 17 декабря
Гаттузо зол!
танзанийский мутант альбинос невезелый, а ты когда-нибудь просыхаешь? Или сейчас на кокосе сидишь? Или на синтетике? А то смотрю в фармакологию и допинг углубился. Иди ширнись и блевать.....нечего тут кукарекать- петушок даблинский.
11:54 17 декабря
oleg.bob
Это жесть!
11:35 17 декабря
shpasic
озверин у него нашли.
10:42 17 декабря
amilo
Ну что, где там следственный комитет? УК еще никто не отменял.
10:42 17 декабря
Весёлый©
Что еще за лай злого Тузика? У тебя там туалет на Мордор-арене снова затопило, пора на Очки! Как вылижешь, доложишь.
10:30 17 декабря
Аргус)
Ну почему тогда бой статуса не лишили, когда у этого канадского негра что то нашли, что за двойные стандарты?
10:30 17 декабря
spetrov
Отменили-таки.
10:29 17 декабря
Гаттузо зол!
а че тут ирландский пятух невезелый кукарекает? Пора в паб опивки собирать вечерние на опохмелку, а потом на лакросс и блевать.....
10:27 17 декабря
Весёлый©
Leo Hawk __ Вот еще, сами трудитесь и гуглите. Кроме того, коммент был про предполагаемую реакцию Родченкова, "будем внимательны" (с).
10:24 17 декабря
Enich
профессиональный спорт = допинг(Фарма):;;))
10:24 17 декабря
spetrov
.
10:23 17 декабря
spetrov
Буква Ё, можно подумать, от того, что сейчас в организме Поветкина выявлен запрещенный препарат, высказывания Кличко становятся умнее и понятливей. Мухи отдельно, котлеты отдельно.
10:23 17 декабря
rusfed 2.0
Adios Amigos R... Хорошо, что не пошел, а народ вовсю билетами тарился:)) 10:13 ______________________ А сам бой не отменяют, то есть деньги народу никто не вернет. Ну хоть освистают его от души ))
10:23 17 декабря
Гаттузо зол!
Бой все-таки будет, но уже без статуса титульный! Мда.
10:23 17 декабря
Гаттузо зол!
Adios Amigos R... ////Да повезло тебе в каком-то смысле. А мы тогда еще на Дедушку наезжали, который нашего псевдо десантника уделал!
10:19 17 декабря
Буква Ё
некоторые "патриотично" настроенные граждане смеются над тупостью Виталия Кличко. Но вот только Виталий Кличко два раза за полгода на допинге не попадался:) так что если уж кто и тупой, так это Поветкин:)
10:19 17 декабря
ДИНАМИК
говорила мама -- наркотики гадость! -- не послушал?
10:18 17 декабря
spetrov
Leo Hawk, нашел, кому предлагать цитировать полностью. :)
10:18 17 декабря
Leo Hawk
Весёлый©, ты уж цитируй полностью, родной, - "Впрочем, спустя несколько дней выяснилось, что ни одна из положительных проб не подтвердилась. "Получается, что проба велотрека, которая была за два дня перед этими всеми и где остарина было просто огромное количество, так загадила нам посуду", – написал Родченков."
10:16 17 декабря
xxx5
Сколько это будет продолжаться ??? Видимо правда, что большинство спортсменов у нас в стране жрет эту дрянь. Так все надоело !!!
10:16 17 декабря
spetrov
Не торопитесь с выводами, подобно нашим маленьким западным партнерам-троллям. Хотелось бы услышать объяснения самого Поветкина.
10:15 17 декабря
Adios Amigos R...
Но идиот, конечно, сказочный, вот индейцы, например, два раза на грабли не наступают:))
10:15 17 декабря
Adios Amigos R...
Хорошо, что не пошел, а народ вовсю билетами тарился:))
10:13 17 декабря
Felix BARSA
Не уверен в своих силах, не выходи на бой! Нечего жрать всякую дрянь и позорить Россию !!!
10:11 17 декабря
Felix BARSA
Не уверен в своих силах, не выходи на бой! Нечего жрать всякую дрянь и позорить Россию!!!
10:09 17 декабря
Гаттузо зол!
Вот ведь осел!!!!/////Хотя за тот же метилгексанамин Кулижникову впаяли два года ,а тут только штраф. На лицо двойные стандарты. Но Поветкина это не оправдывает. Уж лучше бы тогда тестостерон лопал ,чем этот остарин, который ,кстати, уровень тестостерона снижает, никакой пользы от него боксеру нет. Ну увеличит немного мышечную массу, а побочных эффектов больше. Одним словом горбатый осел!
10:08 17 декабря
yspesh4
Вот дебил
10:06 17 декабря