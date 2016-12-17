10:57 17 декабря | БОКС — Профессиональный

Дмитрий Пирог: "Ошарашен новостью о Поветкине"

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Экс-чемпион WBO Дмитрий Пирог надеется, что информация о положительной допинг-пробе Александра Поветкина является ошибкой. Он отметил, что стоит дождаться окончательных итогов по этой теме.

- Немного ошарашен новостью о Поветкине. Даже не знаю, как к этому отнестись, - отметил Пирог. - Давайте дождемся итогов вскрытия пробы "Б", если это будет необходимо. Может быть, информация о положительной допинг-пробе является ошибкой. Надеюсь, все будет хорошо и обвинения с Александра снимут. (Сергей АСТАХОВ)

Поветкин провалил допинг-тест. Бой со Стиверном отменен. Что известно на данный момент

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