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Кудряшов — Вагабов: во сколько начало и где смотреть бой турнира PRAVDA

11 июня в Москве Дмитрий Кудряшов проведет бой против Вагаба Вагабова
Галина Глазко
Читать «СЭ» в
Дмитрий Кудряшов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

В субботу, 11 июня, в Москве в Центре художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой состоится турнир PRAVDA Fighting Championship, в главном поединке которого сразятся Дмитрий Кудряшов и Вагаб Вагабов. Это будет 6-раундовый бой.

Начнется поединок в 21.00 по московскому времени.

Видеотрансляцию боя Дмитрий Кудряшов — Вагаб Вагабов покажут на matchtv.ru и в эфире «Матч БОЕЦ».

36-летний Кудряшов провел 31 боксерский поединок, в которых одержал 24 победы при 5 поражениях. Рекорд 36-летнего бойца ММА Вагабова в боксе составляет 3-0.

Отметим, что победитель боя сразится за главный приз с Вячеславом Дациком.

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