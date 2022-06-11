Джейк Пол проведет следующий бой 6 августа на «Мэдисон Сквер Гарден»

Популярный YouTube-блогер и боксер Джейк Пол официально анонсировал новое боксерское шоу со своим участием в качестве хэдлайнера.

Пол выйдет в ринг 6 августа в Нью-Йорке (США) на легендарной арене «Мэдисон Сквер Гарден» против соперника, имя которого будет объявлено позже, информирует Boxing Scene.

Пол в прошлом поединке победил бывшего чемпиона UFC в полусреднем весе Тайрона Вудли Джейк Пол отправил Вудли в глубокий нокаут в шестом раунде.

Бой состоялся 18 декабря 2021 года на арене Amalie Arena в Тампе, США.