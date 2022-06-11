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Сегодня, 21:10

Денис Лебедев дал прогноз на бой Артура Бетербиева и Джо Смита-младшего

Иван Шитик
Корреспондент
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Известный российский боксер Денис Лебедев поделился ожиданиями от предстоящего поединка Артура Бетербиева и Джо Смита-младшего.

— Сможет ли Бетербиев продлить серию побед нокаутами?

— Смотря насколько голоден Бетербиев, учитывая его стиль. Думаю, Артур выйдет с таким же настроем. Если он в хорошей форме, голодный до боев, то, вероятнее всего, история повторится.

Хотелось бы верить, что серия нокаутов продолжится. У Бетербиева очень неприятные удары, колючие. Это как в компьютерной игре — с каждым ударом отнимается часть жизни, и в конце концов бой заканчивается досрочно. Болеем за наших! — сказал Лебедев Sport24.

Бой пройдет 18 июня на знаменитой арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке.

Источник: https://sport24.ru/news/mma/2022-06-11-lebedev-khochetsya-verit-chto-seriya-pobed-nokautami-beterbiyeva-prodolzhitsya-v-boyu-so-smitom
Артур Бетербиев
Денис Лебедев
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