Дмитрий Кудряшов назвал тип бойцов, которые могут побить Бетербиева

Российский боксер Дмитрий Кудряшов (24-5) считает, что чемпион IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артур Бетербиев (18-0) будет испытывать проблемы в ринге только с теми, кто придерживается осторожного стиля ведения боя и хорошо двигается на ногах.

«Бетербиев будет испытывать проблемы только с одним классом боксеров, теми, кто подобен Усику, — сказал Кудряшов в интервью YouTube-каналу USACHEV TV. — Ноги, осторожный стиль, хорошее движение — вот здесь будут проблемы. Остальным как-то сломать или перебоксировать Артура в инсайде точно не получится.

Похож ли на Усика Бивол? Смотря какая будет установка. Мы видели, как Дмитрий может стоять и бить, но в бою с Артуром нужны будут очень хорошие ноги, здесь никаких приемов на блок, ответов и так далее. Бивол должен держаться от Артура далеко».

Бетербиев объединил титулы WBC, IBF и WBO в полутяжелом весе, победив американца Джо Смита-младшего (28-4) техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 18 июня в «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке.