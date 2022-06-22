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Сегодня, 17:09

Макс «Топор» дал прогноз на бой Александра Емельяненко против Вячеслава Дацика

Иван Шитик
Корреспондент
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Боец поп-MMA Макс Щербаков по прозвищу «Топор» заявил, что Александру Емельяненко сейчас не стоит выходить на боксерский поединок с Вячеславом Дациком.

«В том состоянии, в котором он находится сейчас, конечно, ему не стоит проводить бои. Но я знаю, что если он возьмется за подготовку и проведет качественный лагерь в течение двух-трех месяцев, он выйдет в хорошей форме, но важно понимать, что здоровье у нас одно и лучше заняться им», — сказал Щербаков MMA.Metaratings.ru.

Боксерский поединок между Александром Емельяненко и Вячеславом Дациком должен состояться в сентябре этого года в Москве в рамках промоушена Hardcore Boxing.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/maks-topor-nazval-uslovie-pri-kotorom-emelyanenko-stoit-provesti-boi-s-dacikom-41348/
Александр Емельяненко
Вячеслав Дацик
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