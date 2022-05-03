Дмитрий Бивол о поединке с Канело: «Верю, что выиграю»

Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (19-0) в преддверии главного поединка в карьере против абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля «Канело» Альвареса (57-1) уверен, что победит.

«Я с нетерпением жду боя, — сказал Бивол в интервью изданию The Ring. — Для меня это отличная возможность показать, на что я способен. Канело — один из лучших. Он побеждал почти всех своих соперников. Сейчас он точно один из лучших, он уже оставил большой след в истории бокса. Тем не менее я верю в свои силы. Я победил всех, с кем выходил в ринг. Верю, что выиграю у Канело».

Альварес и Бивол подерутся 7 мая на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США).