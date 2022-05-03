Бернард Хопкинс: «Сауль Альварес размажет Бивола в картофельное пюре»

Бывший чемпион мира Бернард Хопкинс не дает никаких шансов чемпиону WBA в полутяжелом весе Дмитрию Биволу (19-0) в предстоящем поединке с абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем «Канело» Альваресом (57-1).

«Сауль размажет Бивола в картофельное пюре, — сказал Хопкинс в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV. — Не думаю, что преимущество Бивола в антропометрии решит исход поединка, потому что Сауль обладает очень высокими навыками, которые нивелируют это преимущество. Теория о «большом бойце» и «маленькой бойце» здесь не работает. Не тот случай. Здесь все предельно очевидно».

Также Хопкинс считает, что единственный опасный соперник для Альвареса — это чемпион WBC в среднем весе Джермалл Чарло (32-0).

«Опасность для Сауля представляет только Джермалл Чарло. Уверен, что Сауль размажет и Дэвида Бенавидеса, и Геннадия Головкина. В третьем поединке с Головкиным Сауль будет еще сильнее, а это не очень хорошо для GGG. В чем смысл третьего боя Сауля с Головкиным? Канело ведь его размажет», — заявил Хопкинс.

Альварес и Бивол подерутся 7 мая на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.