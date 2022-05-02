Брат Диллиана Уайта уверен, что Сауль Альварес проиграет Усику

Дин Уайт, брат бывшего претендента и временного чемпиона WBC Диллиана Уайта (28-3) уверен, что абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль «Канело» Альварес (57-1) не сможет одолеть чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александра Усика (19-0).

«Хотелось бы, чтобы Усик вернулся в первый тяжелый, а Канело туда поднялся, — сказал Уайт в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV. — Это был бы супербой. Команда Канело выбирает соперников, но в данном случае они бы проиграли при любом раскладе. Канело проиграет, он не смог бы побить Усика. Александр слишком мастеровит, его подвижность доставила бы Канело уйму проблем».

Сауль Альварес подерется с чемпионом WBA в полутяжелом весе Дмитрием Биволом (19-0) 7 мая на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, США. Усик и Энтони Джошуа (26-2) проведут бой за титулы WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе 25 июля.