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Сегодня, 16:51

Бивол поделился ожиданиями от боя Бетербиева и Ярда

Давид Хачатрян
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Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (21-0) считает, что чемпион IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артур Бетербиев (18-0) явный фаворит в бою с Энтони Ярдом (22-2).

«Не знаю, зависит от британца [сможет ли он дать бой Бетербиеву]. Но сегодня, если все разложить по цифрам, статистике и так далее, то, конечно же, Бетербиев явный лидер», — сказал Бивол журналистам.

Бетербиев подерется с Ярдом 28 января на «Уэмбли» в Лондоне, Великобритания.

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