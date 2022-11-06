Бивол: «Не хочу быть просто папой, которого дети видели только по телевизору»
Бивол рассказал, чем займется после победы над Рамиресом
Российский боксер Дмитрий Бивол рассказал, чем займется после победы над Хильберто Рамиресом.
«Времяпрепровождение с семьей. Я семью не видел с июля месяца. Я очень много потратил времени на подготовку, и в принципе не зря, но мне нужно стараться наверстывать упущенное, потому что дети растут. Не хочу быть просто папой, которого они видели только по телевизору и по телефону. Максимально буду проводить время с семьей», — сказал Бивол корреспонденту «СЭ».
В поединке с Зурдо Рамиресом судьи единогласно отдали победу россиянину — 118:110, 117:111, 117:111. Теперь на счету 31-летнего Бивола 21 победа. У 31-летнего Рамиреса — 44 победы (30 нокаутом) и одно поражение.
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