Бивол: «Не хочу быть просто папой, которого дети видели только по телевизору»

Российский боксер Дмитрий Бивол рассказал, чем займется после победы над Хильберто Рамиресом.

«Времяпрепровождение с семьей. Я семью не видел с июля месяца. Я очень много потратил времени на подготовку, и в принципе не зря, но мне нужно стараться наверстывать упущенное, потому что дети растут. Не хочу быть просто папой, которого они видели только по телевизору и по телефону. Максимально буду проводить время с семьей», — сказал Бивол корреспонденту «СЭ».

В поединке с Зурдо Рамиресом судьи единогласно отдали победу россиянину — 118:110, 117:111, 117:111. Теперь на счету 31-летнего Бивола 21 победа. У 31-летнего Рамиреса — 44 победы (30 нокаутом) и одно поражение.