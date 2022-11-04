Бивол и Рамирес показали почти идентичный вес перед боем

5 ноября в Объединенных Арабских Эмиратах Дмитрий Бивол будет защищать титул в полутяжелом весе по версии WBA Super в поединке против Хильберто Рамиреса.

На церемонии взвешивания бойцы показали почти идентичный результат: Бивол — 79,25 кг, Рамирес — 79,2 кг.

31-летний россиянин провел 20 боев из которых 20 раз вышел непобежденным. У Рамиреса 44 победы в 44 поединках.

Поединок в прямом эфире покажет Первый канал, начало трансляции — в 23.50 по московскому времени.