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25 апреля, 10:45

«Можно сказать, это будет драка на голых кулаках». Стал известен формат боя Нганну и Фьюри

Тренер Франсиса Нганну рассказал о формате боя между его подопечным и Тайсоном Фьюри
Давид Хачатрян
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Тренер действующего чемпиона UFC в тяжелом весе Франсиса Нганну (17-3) Дьюи Купер рассказал, что поединок между его подопечным и чемпионом WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (32-0) пройдет по гибридным правилам.

«Бой Франсиса Нганну и Тайсона Фьюри пройдет по правилам бокса в перчатках для ММА, — сказал 47-летний американец в интервью YouTube-каналу The Schmo. — Мы считаем, что перчатки должны быть 8 унций. Это мягкие перчатки, в них бойцы проводят спарринги. Рассчитываем, что все грязные боксерские приемы будут допустимы. Можно сказать, что это будет драка на голых кулаках, но в перчатках для ММА».

Фьюри нокаутировал Диллиана Уайта (28-3) в шестом раунде в поединке 24 апреля на заполненном лондонском стадионе «Уэмбли» и защитил титул WBC в супертяжелом весе.

Нганну защитил титул чемпиона UFC в тяжелом весе против Сирила Гана (10-1) 22 января на турнире UFC 270 в Анахайме, Калифорния.

Тайсон Фьюри
Франсис Нганну
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