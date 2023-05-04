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Девин Хейни обратился к 110-килограммовому бодибилдеру: «В уличной драке я бы тебя убил»

Давид Хачатрян
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Абсолютный чемпион мира в легком весе по боксу Девин Хейни (28-0) вступил в дискуссию с известным американским бодибилдером Брэдли Мартином на его подкасте.

Хейни заявил, что ему не составило бы труда вырубить Мартина в уличной драке, несмотря на их разницу в весе. Мартин с этим не согласился.

Хейни: — В уличной драке я бы тебя убил.

Мартин: — Ха-ха, что?!

Хейни: — Я бы убил тебя.

Мартин: — Сколько ты весишь?

Хейни: — 68 килограммов.

Мартин: — Я раздавлю тебя, если ты весишь 68 килограммов.

Хейни: — Нет.

Мартин: — 1000 процентов.

Хейни: — Нет. Ты не привык получать по лицу. Ты не сможешь выдержать мой удар.

Мартин: — Я дрался на улице.

Хейни: — Окей, но тебя били обычные парни. Парни, которые даже не знают, как правильно бить.

Хейни подерется с экс-чемпионом мира в легком весе Василием Ломаченко (17-2) 20 мая на «MGM Grand Garden» в Лас-Вегасе (США). На кону будут титулы чемпиона по версиям WBC, WBA, WBO и IBF в легком весе (до 61,24 кг).

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