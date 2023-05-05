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5 мая, 23:04

Сауль Альварес: «Я доминировал над Биволом первые 5-6 раундов, но потом устал»

Руслан Минаев
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Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес считает, что доминировал в первой половине поединка с Дмитрием Биволом.

«Я думаю, что лучше Бивола. Если вы видели, то я доминировал над ним первые пять шесть раундов, но потом устал. Возможно, потому что не тренировался на все 100 процентов. Но я все равно считаю, что лучше него. Я хочу реванш на тех же условиях, теперь я готов тренироваться по полной и сильно мотивирован», — цитирует Альвареса BoxingScene.

Ранее «Канело» заявил, что в этом году планирует провести реванш с россиянином.

Бивол победил Альвареса единогласным решением судей (115-113, 115-113, 115-113) 8 мая 2022-го на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Бокс
Дмитрий Бивол
Сауль Альварес
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