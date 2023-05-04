Леннокс Льюис дал прогноз на бой Уайлдера и Джошуа

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис (41-2) уверен, что бывший чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (43-2) победит бывшего чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (27-3).

«Кто победит: Джошуа или Уайлдер? Определенно, Уайлдер. В Уайлдере есть такая черта, что он хочет причинить тебе боль. Каждый раз, когда он выбрасывал правую руку, я видел это в его глазах. Он пытается нанести тебе максимальный урон. Он выбрасывает правую с особым расчетом», — сказал Льюис в интервью EsNews.

Джошуа в прошлом бою победил Джермейна Франклина (21-2) единогласным решением судей (118-111, 117-111, 117-111). Бой состоялся 1 апреля на «The O2 Arena» в Лондоне, Великобритания.

Уайлдер в прошлом бою нокаутировал Роберта Хелениуса (31-4) в первом раунде. Бой состоялся 15 октября 2022-го на «Барклайс-центр» в Нью-Йорке, США.