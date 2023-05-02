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Сегодня, 10:05

Девин Хейни готов остаться в легком весе ради боев с Дэвисом и Стивенсоном

Давид Хачатрян
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Абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хейни (28-0) заявил, что планирует оставить пояса в легком весе и подняться на категорию выше после возможной победы над экс-чемпионом мира в легком весе Василием Ломаченко (17-2).

«Все зависит от того, как пройдет бой 20 мая. Единственное, что может меня заставить остаться в легком весе, — это бои с [Шакуром] Стивенсоном и [Джервонта] Дэвисом, — сказал Хейни в интервью ESPN Deportes. — Я не планировал оставаться в легком весе долго. Это была моя первая весовая категория. Я выступал в легком с 16 лет, и сейчас мое тело сформировалось. Я говорю об этом уже давно».

Хейни и Ломаченко встретятся 20 мая на «MGM Grand Garden» в Лас-Вегасе, США. На кону будут титулы чемпиона по версиям WBC, WBA, WBO и IBF в легком весе.

Василий Ломаченко
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