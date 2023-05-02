Олимпийский чемпион Жиров: «Мы узбеков не считали за боксеров»

Первый казахстанский победитель Олимпиады Василий Жиров рассказал, что спортсмены его поколения не считали узбеков за боксеров.

«Мы узбеков не считали за боксеров, по крайней мере у нас так было. Хотя ребята есть хорошие. Насчет общекомандного зачета я лучше промолчу... Просто сейчас в боксе выигрывает не боксер, а страна», — цитирует Жирова Legalbet.kz.

Жиров стал победителем Олимпийских игр 1996 года в Атланте. Также он является бронзовым призером чемпионатов мира 1993 и 1995 годов.