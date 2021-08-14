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Даниял Т-34 — Дацику: «Я буду болтать, и мой рот никто не сможет остановить»

07:13
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Даниял Т-34 Эльбаев рассказал, что ему сказал Вячеслав Дацик сразу после боя.

«Не болтай говорит, — сказал Эльбаев в беседе с представителями СМИ, включая «СЭ». — Дацик, я буду болтать, и мой рот никто не сможет остановить. Всегда и везде за свое я буду топить до конца. А вот если ты за свои слова так отвечаешь... Ты же сказал, что будешь драться везде со мной, я посмотрю, как ты со мной подерешься на кулаках или по правилам ММА. Когда Hardcore предложил подраться на кулаках, ты сразу на жопу сел».

24-летний Эльбаев уступил 40-летнему Дацику судейским решением. Они встретились по правилам бокса 13 августа на турнире Бойцовского клуба РЕН ТВ.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора

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