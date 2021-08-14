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Дрозд — о бое Дацика и Данияла Эльбаева: «Это не бокс, но они выглядели героями»

20:29
13 августа. Москва. Вячеслав Дацик (справа) против Данияла Эльбаева. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
13 августа. Москва. Вячеслав Дацик (справа) против Данияла Эльбаева. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российский боксер и комментатор Григорий Дрозд высказал свое мнение о бое Вячеслава Дацика и Данияла Эльбаева.

«Хочу обратиться ко всем любителям бокса: то, что делали Дацик с Танком [Даниялом Эльбаевым] - это не бокс, — сказал Дрозд «СЭ». — Это не спорт, и это не значит, что теперь будет такой бокс. Это просто... Они же шоумены».

Дацик победил Эльбаева судейским решением по итогам трех раундов.

«Это ребята, которые когда-то занимались спортом, которые имеют какие-то навыки, — отметил Дрозд. — Они выходят на ринг, и показывают там свои навыки. Поэтому это не может никаким образом нанести ущерб настоящему боксу. Конечно, они никогда не станут чемпионами мира, но они сегодня были героями. В принципе, они показывают хороший пример, как мужчины могут вести себя в ринге, поэтому зрелищно было, эмоционально и смело».

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Ислам Бабаджанов все материалы автора

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