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Даниял Т-34: «Дацик бил в пах. Слово мужчины даю: ударов по печени не было»

06:44
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Даниял Т-34 Эльбаев заявил, что его соперник Вячеслав Дацик несколько раз ударил его в пах.

«Слово мужчины даю: ударов по печени не было, — сказал Эльбаев в интервью с представителями СМИ. — Когда он первый раз попал, что я слюну выплюнул, это был не рвотный рефлекс. Это просто слюна была. Он ударил прямо в правую часть [паха]. Это было очень больно. Второй раз касательно попал, но опять туда же. Он первым ударом нормально зарядил».

Эльбаев уступил Дацику судейским решением по итогам трех раундов. Боксерский бой состоялся 13 августа в Москве на турнире Бойцовского клуба РЕН ТВ.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора

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