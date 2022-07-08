Дацик победил Бигфута техническим нокаутом на Hardcore Boxing

Вячеслав Дацик победил Антонио Бигфута Сильву на Hardcore Boxing.

Дацик победил Бигфута техническим нокаутом. Судья остановил бой во втором раунде после того, как Вячеслав нанес большое количество ударов по сопернику. Бигфут с трудом дошел до своего угла, под руку с судьей.

Бой должен был пройти в формате четырех раундов.

В сентябре этого года в Москве у Дацика должен состоятся боксерский поединок с Александром Емельяненко в рамках промоушена Hardcore Boxing. А в конце года 42-летний боец должен подраться с Магомедом Исмаиловым.